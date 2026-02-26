Livorno omicidio nello studio di un commercialista | un uomo portato in questura

A Livorno, un uomo è stato accompagnato in questura per essere ascoltato dopo un episodio di sangue avvenuto in uno studio professionale. La vittima, un uomo di 56 anni, è stata trovata con ferite da arma da taglio all’interno di un ufficio nel centro della città. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e dettagli per far luce sulla vicenda.

Un uomo è stato portato in questura a Livorno e viene ascoltato dagli investigatori nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di un 56enne, trovato accoltellato nello studio di un commercialista in via Grande, nel centro di Livorno, nel primo pomeriggio di oggi. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe. La vittima non sarebbe il commercialista. Alcuni testimoni avrebbero visto una persona fuggire in direzione del porto.