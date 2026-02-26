Livorno omicidio in uno studio di commercialista | caccia all' uomo

A Livorno si sono verificati dei momenti di tensione in uno studio di commercialista, dove si è consumato un episodio violento. Le persone presenti hanno riferito che l'autore sarebbe scappato dirigendosi verso il porto, dando il via a una caccia all’uomo che continua ancora oggi. La scena si è conclusa con la fuga, lasciando molti interrogativi aperti sulla vicenda.

Una persona sarebbe stata uccisa in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro città. Dalle prime informazioni, la vittima - che non sarebbe il professionista dello studio - avrebbe circa cinquant'anni e sarebbe stata accoltellata a morte da un uomo che si sarebbe poi dato alla fuga. Alcuni testimoni hanno dichiarato che il presunto aggressore indossava un cappuccio e che sarebbe fuggito in direzione del porto. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari.

