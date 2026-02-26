11.50: Caduta nel finale l’austriaca Schoepf, si deve fermare a metà del tracciato l’azzurra Thaler 11.47: Si inserisce in 24ma posizione l’austriaca Grill a 2”23 dalla testa 1 ORTLIEB Nina AUT 1:32.26 2 SUTER Corinne SUI 1:32.26 +0.76 3 GOGGIA Sofia ITA 1:32.26 +0.82 4 LEDECKA Ester CZE 1:32.26 +0.91 5 RAEDLER Ariane AUT 1:32.26 +0.99 6 STUHEC Ilka SLO 1:32.26 +1.28 7 JOHNSON Breezy USA 1:32.26 +1.34 8 MIRADOLI Romane FRA 1:32.26 +1.39 9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:32.26 +1.45 10 HAASER Ricarda AUT 1:32.26 +1.47 11 CASHMAN Keely USA 1:32.26 +1.62 12 PIROVANO Laura ITA 1:32.26 +1.66 13 WRIGHT Isabella USA 1:32.26 +1.69 14 GAUCHE Laura FRA 1:32.26 +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di...

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggio; RECAP! Shiffrin è gran oro in slalom, Peterlini-Della Mea in top-15; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; Freeski Big Air, Flora Tabanelli è bronzo!.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. oasport.it

GIOVEDÌ CON LO SCI Dal secondo miglior tempo di Nicol Delago e dal terzo di Sofia Goggia: ripartono da qui le donne jet! Ma l’appuntamento con i training di Coppa del Mondo oggi è doppio! Ore 10, Garmisch, prima cronometrata di discesa maschil x.com

Sofia Goggia - Sofia Goggia added a new photo. - facebook.com facebook