LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | ultima rifinitura per Brignone e Goggia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile riparte da Soldeu, in Andorra, e lo fa nel segno della velocità. Sulla pista “Aliga” va in scena la seconda prova della discesa libera, primo vero banco di prova del circuito dopo le intense emozioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Il weekend proporrà una discesa e due superG, ma già dai primi metri del primo allenamento si è capito che la sfida sarà serratissima e che l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Il miglior tempo della prima giornata lo ha firmato la ceca Ester Ledecka, capace di chiudere in 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

SCI ALPINO. La 25enne di Zogno, dopo l’argento nel primo gigante, si impone nel secondo grazie a una bella rimonta nella seconda manche. Insieme a lei festeggia Collomb (stesso crono). - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com