09.46 Domani si tornerà in azione per la seconda prova, mentre da sabato 28 marzo si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.45 si inizierà con la discesa sulla Kandahar, mentre domenica primo marzo si chiuderà sempre alle ore 11.45 con il superG. 09.43 Riparte, dunque, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si torna in azione sulle nevi tedesche per due prove veloci. 09.40 Buongiorno e benvenuti a Garmisch-Partenkirchen. Tra 20 minuti esatti prenderà il via la prima prova della discesa maschile. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Franzoni e Paris studiano la Kandahar

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte alle 11.30, occhi puntati su Franzoni e Paris

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardinga; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia; LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Paris ritrova una pista gradita; Startlist prima prova discesa Soldeu 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardingaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

''La cosa che mi piace di più dello sci alpino è l’adrenalina che provi durante le discese, sia in gara che in allenamento. È fantastico sentire la velocità e l’aria che ti arriva addosso, soprattutto per chi, come me, ha problemi di vista'' Leggi l’articolo tinyurl. - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com