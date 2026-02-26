LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 49-47 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione milanese prima dell’intervallo

Si sta giocando la partita tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano, con il punteggio che si aggira sui 49-47 in favore dei padroni di casa. Milano ha mostrato segnali di reazione nel secondo quarto, cercando di recuperare terreno prima dell’intervallo. La sfida prosegue con intensità, mentre i giocatori si preparano a tornare sul campo per il terzo quarto.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bella reazione di Milano nella seconda metà del quarto. Dominante finora Zach LeDay con 16 punti. 49-44 Infrazione di passi clamorosa di Blakeney non fischiata e Micic segna dall’arco. 46-41 LeDay segna sulla testa di Bryant. Sono già sedici punti per l’americano. Un minuto alla fine del secondo quarto. Timeout Hapoel. 44-37 Tripla di Bryant che rimbalza quattro volte sul ferro ed entra. Milano sfortunatissima. 41-37 Tripla di Shields che segna i primi tre punti della sua partita. 39-31 Sempre Zach LeDay che con 7 punti consecutivi ridà un po’ di vita a Milano. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Hapoel con la doppia cifra di vantaggio, complice anche un finale di quarto sfortunato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 49-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione milanese prima dell’intervallo Leggi anche: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 16-11, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: buon momento degli israeliani LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsaBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Temi più discussi: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsa; Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; Eurolega, 28°Round LIVE! Crollo interno di Milano con Dubai, Baldwin regala al Fener il successo in casa del Panathinaikos. LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47: Le parole di Peppe Poeta alla vigilia del match Dobbiamo recuperare tutte le energie fisiche ed emotive ... oasport.it Diretta Hapoel Tel Aviv Milano/ Streaming video tv: in Israele per sperare! (Eurolega, oggi 26 febbraio 2026)Diretta Hapoel Tel Aviv Milano streaming video tv: trasferta tosta allo Yad Eliyahu per l'Olimpia, che può ancora sperare nei playoff di Eurolega. ilsussidiario.net Halftime in Tel Aviv Hapoel 49 Olimpia 47 #insieme #Olimpia x.com OLIMPIA IN 10 (CON CECCATO) A sorpresa è fuori anche Devin Booker: di fatto ci sono 9 senior per Peppe Poeta stasera a Tel Aviv contro l'Hapoel. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/hapoel-tel-aviv-vs-olimpia-milano-diretta-solo-1 facebook