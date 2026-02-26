LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 81-74 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimi cinque minuti della partita

In una serata intensa di Eurolega, si è giocata la partita tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano, terminata con un punteggio di 81-74. Gli ultimi cinque minuti sono stati particolarmente combattuti, con azioni che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. La partita si è conclusa con un canestro che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi presenti e davanti agli schermi.

88-77 Bryant è un campione e segna un grandissimo canestro dall’arco. Questa è la tripla che chiude il match. Purtroppo Milano manca due azioni per accorciare e la partita sembra ormai andare verso gli israeliani. 83.74 Ennesimo canestro che con la palla che rimbalza sul ferro sei volte ed entra. Purtroppo poi LeDay sbaglia il libero dopo il tecnico fischiato ad Itoudis. 79-69 Ancora un canestro fortunatissimo dei padroni casa con Bryant. Sono almeno quattro oggi i canestri casuali dell’Hapoel. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Hapoel è scappata via negli ultimi minuti. Ora serve davvero una grande impresa a Milano per provare a rimontare. 71-62 Un solo libero per Dunston. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 81-74, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minuti della partita Leggi anche: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 73-64, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi dieci minuti Leggi anche: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 64-61, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si continua in equilibrio Temi più discussi: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsa; Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; Eurolega, 28°Round LIVE! Crollo interno di Milano con Dubai, Baldwin regala al Fener il successo in casa del Panathinaikos. LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 81-75, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minuti della partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-75 BOLMARO! TRIPLA! Cinque minuti alla fine. 81-72 Super canestro in rovesciata di Bolmaro. 81-70 Micic non ... oasport.it Diretta Hapoel Tel Aviv Milano/ Streaming video tv: in Israele per sperare! (Eurolega, oggi 26 febbraio 2026)Diretta Hapoel Tel Aviv Milano streaming video tv: trasferta tosta allo Yad Eliyahu per l'Olimpia, che può ancora sperare nei playoff di Eurolega. ilsussidiario.net OLIMPIA MILANO IN PARTITA! L'Hapoel Tel Aviv arriva a +15, ma c'è la reazione dell'Olimpia che con la tripla allo scadere di Shavon Shields va alla pausa sul 49-47. Un grande LeDay da 16 punti, seguito da Brooks e Nebo con 8 punti a testa. Per Ellis inv facebook Halftime in Tel Aviv Hapoel 49 Olimpia 47 #insieme #Olimpia x.com