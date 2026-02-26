LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 64-61 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si continua in equilibrio

In una partita combattuta, l'incontro tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano si mantiene in equilibrio, con il punteggio che si avvicina ai momenti decisivi. Le azioni proseguono intense, mentre i giocatori cercano di trovare il ritmo giusto per sfruttare ogni opportunità. La tensione si percepisce sul campo, e ogni punto diventa determinante per il risultato finale.

71-62 Un solo libero per Dunston. Due minuti alla fine del terzo quarto. 70-61 Dopo l’ennesimo errore di Shields, Odiase segna con il fallo di Guduric. Scappa nuovamente via l’Hapoel. 66-61 Splendido arresto e tiro di Micic. Quattro minuti alla fine del quarto. 64-58 Sul terzo libero sbagliato di Bryant la palla finisce a caso a Malcolm che segna incredibilmente da tre punti. 59-58 Milano sfortunata a rimbalzo e Micic pesca due punti nel traffico. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bella reazione di Milano nella seconda metà del quarto. Dominante finora Zach LeDay con 16 punti. 49-44 Infrazione di passi clamorosa di Blakeney non fischiata e Micic segna dall’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsaBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

19.47: Le parole di Peppe Poeta alla vigilia del match Dobbiamo recuperare tutte le energie fisiche ed emotive ...

Halftime in Tel Aviv Hapoel 49 Olimpia 47 #insieme #Olimpia x.com

OLIMPIA IN 10 (CON CECCATO) A sorpresa è fuori anche Devin Booker: di fatto ci sono 9 senior per Peppe Poeta stasera a Tel Aviv contro l'Hapoel. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/hapoel-tel-aviv-vs-olimpia-milano-diretta-solo-1 facebook