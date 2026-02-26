In questa partita di Eurolega, l'Hapoel Tel Aviv ha preso un buon vantaggio contro l'Olimpia Milano, portandosi sul 16-11. I giocatori israeliani mostrano una buona intesa in attacco, mentre i lombardi cercano di rispondere con più aggressività in difesa. La sfida si accende con un alley-oop tra Bryant e Oturu, spingendo gli allenatori a chiedere un timeout per riorganizzare le squadre.

24-13 Ancora palla persa da Milano e due liberi di Bryant che danno il +11. 16-11 Ellis perde palla e Oturu schiaccia in contropiede. Sono già passati cinque minuti. 12-11 Malcolm beffa Shields con la finta e trova due punti al tabellone. 10-11 Ancora un canestro incredibile di LeDay, sempre con il suo consueto arresto e poi tiro ad una mano. 19.55: All’andata non c’è stata partita. Era sicuramente la miglior Hapoel della stagione e gli israeliani dominarono al Forum, vincendo nettamente per 103-85 con 23 punti di Elijah Bryant, che tornerà proprio per la sfida di questa sera. 19.51: Dopo una prima parte di stagione strepitosa e che l’ha vista anche portarsi in testa alla classifica, l’Hapoel sta vivendo una crisi clamorosa con ben cinque sconfitte consecutive, che addirittura hanno messo in dubbio la sua partecipazione ai Playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 16-11, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: buon momento degli israeliani

LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsaBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingL’EA7 Emporio Armani arriva al match odierno sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista della Coppa Italia la settimana scorsa non senza faticare...

Temi più discussi: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: una delle ultime occasioni per restare in corsa; Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; Eurolega, 28°Round LIVE! Crollo interno di Milano con Dubai, Baldwin regala al Fener il successo in casa del Panathinaikos.

Hapoel Tel Aviv vs Olimpia Milano: diretta (solo 10 per Peppe Poeta)L'OLIMPIA IN CAMPO - Per la prima volta in questa stagione, appena 10 giocatori a disposizione di coach Peppe Poeta: Ellis, Ceccato, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Guduric, Shields, Nebo ... pianetabasket.com

Diretta Hapoel Tel Aviv Milano/ Streaming video tv: in Israele per sperare! (Eurolega, oggi 26 febbraio 2026)Diretta Hapoel Tel Aviv Milano streaming video tv: trasferta tosta allo Yad Eliyahu per l'Olimpia, che può ancora sperare nei playoff di Eurolega. ilsussidiario.net

OLIMPIA IN 10 (CON CECCATO) A sorpresa è fuori anche Devin Booker: di fatto ci sono 9 senior per Peppe Poeta stasera a Tel Aviv contro l'Hapoel. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/hapoel-tel-aviv-vs-olimpia-milano-diretta-solo-1 facebook

Per #OlimpiaMilano la situazione in classifica di #Eurolega non è rosea ma i biancorossi possono ancora sperare nei play-in. Stasera sono attesi dal muro dell'Hapoel Tel Aviv che già all'andata al Forum fece il colpaccio: pronostici sovvertiti #basket x.com