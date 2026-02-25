LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Zana riagguanta i fuggitivi

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Zana riagguanta i fuggitivi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 La situazione allo scollinamento. Al comando Christian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos Gonzales (Solution Tech Nippo Rali), Hamish Armitt (Team Novo Nordisk) e Filippo Zana (Soudal Quick Step). A 35 secondi il terzetto composto da Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step), Liam O’Brien (Lidl-Trek Future Racing) e Philipp Hofbauer (Team Vorarlberg). Gruppo ad oltre un minuto. 13:57 Poco più di un chilometro allo scollinamento. Ci saranno poi circa 20 km di discesa seguiti da altrettanti vallonati con numerosi saliscendi. 13:54 Siamo a 60 km dal traguardo con Zana che rientra sui battistrada. Ottima azione del corridore vicentino. Gruppetto inseguitori a circa un minuto. 13:51 Gruppo ridotto ad una trentina di unità dopo l’azione di Filippo Zana, uno dei favoriti alla vittoria della classifica generale. Intanto lo stesso Zana (Soudal Quick Step) prova a riacciuffare i fuggitivi in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

