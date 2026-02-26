Dopo una prima tappa decisamente scoppiettante, il Giro di Sardegna 2026 vivrà una seconda frazione dall’esito imprevedibile. Il gruppo dovrà affrontare tre salite e c’è da capire se i velocisti riusciranno a resistere. Si parte da Oristano e si arriva a Carbonia per quasi 140 chilometri di corsa. Come seguire in tv? La seconda tappa del Giro di Sardegna sarà in diretta tv su Rai Sport. In streaming si potrà seguire su Eurosport, Raiplay, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati ed anche sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle ore 13:40. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO. Una prima parte di percorso più semplice lascia poi spazio a quasi duemila metri di dislivello concentrati che ci saranno nei successivi ottanta chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Oristano-Carbonia: orari, tv, percorso, favoriti

Tappa Oristano-Carbonia al Giro di Sardegna 2026: percorso, orari, diretta tv e favoritiUna tappa cruciale del Giro di Sardegna 2026 mette di fronte i velocisti a salite impegnative e a un finale incerto, con la partenza a Oristano e...

Tappa Castelsardo-Bosa al Giro di Sardegna 2026: orari, percorso, favoriti e tvIl Giro di Sardegna torna in scena per celebrare la sua trentesima edizione, aprendo la Coppa Italia delle Regioni.

Temi più discussi: Giro di Sardegna 2026, Nicolò Garibbo vince la prima tappa a Bosa; GIRO DI SARDEGNA 2026: AL VIA DOMANI CON 160 CORRIDORI; Giro della Sardegna 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Ciclismo Giro Sardegna 2026, 1º tappa Castelsardo-Bosa mercoledì 25 febbraio: percorso, altimetria, orari, diretta tv.

Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Castelsardo-Bosa: orari, tv, percorso, favoriti. Attenzione a Davide DonatiDopo cinque anni di assenza dal calendario torna il Giro di Sardegna. Appuntamento con la trentesima edizione della corsa a tappe isolana che scatta oggi ... oasport.it

Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappaPrima vittoria della carriera di gran qualità per Nicolò Garibbo. L'azzurro, classe 1999, del Team UKYO, si è imposto in una volata ristretta nella prima ... oasport.it

Giro di Sardegna 2026 - Stage 2 Thursday, February 26th 12:40 GMT / 13:40 CET / 07:40 EDT Profile • Route • Last KM Oristano Carbonia 136 km 2x 3 1x 2 #GirodiSardegna #Oristano #Carbonia #Sardegna #Sardin x.com

Il Giro di Sardegna 2026 passa da Nebida Giovedì 26 febbraio 2026 il territorio comunale di Iglesias sarà protagonista del grande ciclismo internazionale con il passaggio della 2ª tappa del Giro di Sardegna (Oristano – Carbonia), nell’ambito della - facebook.com facebook