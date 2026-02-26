LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sedici corridori in testa c’è Garibbo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con sedici corridori in fuga e tra loro c’è Garibbo. La corsa si sta sviluppando con diversi tentativi di attacco e riprese da parte del gruppo principale, mentre i ciclisti in testa vengono monitorati in tempo reale. La gara procede con ritmo intenso, offrendo continui aggiornamenti e cambi di posizione lungo il percorso.

14.53 Non si arrende Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort), che attacca nuovamente. 14.51 Si fermano i 15 all'inseguimento di Van Bekkum, che vengono ripresi dal gruppo principale. Il corridore dell'Astana rimane con 13" di vantaggio sul gruppo. 14.48 Darren Van Bekkum ha 13" di vantaggio sugli ex compagni di fuga, il gruppo principale paga 34". 14.44 Tanti movimenti nella fuga, con attacchi e contrattacchi, prende qualche secondo di vantaggio Darren Van Bekkum (XDS Astana). 14.42 Ripresi i cinque davanti, in venti corridori con 50" di vantaggio sul gruppo principale. 14.41 Nel gruppo del leader Nicolò Garibbo sono rimasti quindici corridori.