The Beekeeper 2 | Adam Clay sta tornando ecco la data d’uscita

The Beekeeper 2 di Adam Clay è in arrivo, con una data di uscita imminente. Dopo il successo del primo episodio, che ha unito azione e mitologia in modo originale, Amazon MGM Studios si prepara a proseguire questa storia. Il sequel promette di mantenere l’interesse degli spettatori, ampliando ulteriormente l’universo narrativo creato nel film precedente. Restate aggiornati per scoprire quando sarà disponibile nelle sale o sulle piattaforme di streaming.

Dopo il sorprendente successo ottenuto dal film The Beekeeper, che ha saputo mescolare la fisicità di Jason Statham a una mitologia tanto assurda quanto affascinante, Amazon MGM Studios ha finalmente premuto l'acceleratore sul sequel. Deadline questa mattina offerto una serie di aggiornamenti interessanti su The Beekeeper 2, tra cui la data di uscita cinematografica, ed il cast che affiancherà Statham in questa nuova adrenalinica avventura. La data scelta da Amazon è il 15 gennaio 2027. La scelta della data non è casuale: gli studios hanno deciso di puntare ancora una volta sul weekend del Martin Luther King Day, una finestra temporale che ha già dimostrato di essere il terreno di caccia ideale per i " Beekeeper ".

