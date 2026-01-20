Zack Snyder sta tornando con Batman? Perché i fan ne sono convinti

Recentemente, Zack Snyder ha condiviso una foto su Instagram che ha suscitato molte speculazioni tra i fan. Alcuni interpretano l’immagine come un possibile indizio di un suo ritorno nel mondo dei cinecomic, in particolare nel franchise di Batman. Questa ipotesi ha riacceso l’interesse verso il rapporto tra Snyder e i film di supereroi, che si è dimostrato spesso complesso e ricco di aspettative non sempre soddisfatte.

L'ultima foto pubblicata su Instagram da Snyder ha attirato l'attenzione dei suoi fan più sfegatati, che si sono subito lanciati con varie teorie, tra cui quella del possibile ritorno nel mondo dei cinecomic Quello tra Zack Snyder e il mondo dei cinecomic è stato un matrimonio felice che purtroppo non ha dato tutti i frutti che poteva. Tuttavia, adesso i fan sono convinti che il regista stia preparando un nuovo film su Batman tratto da una delle graphic novel più celebri dedicate al personaggio. In una foto condivisa dallo studio di ceramica di Snyder, si intravede una copia di Batman - Il ritorno del Cavaliere Oscuro sullo sfondo.

