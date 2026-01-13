Quante posizioni guadagna Andrea Vavassori nel ranking ATP? Balzo di quasi 50 posti ad Adelaide!

Dopo la vittoria ad Adelaide contro Gabriel Diallo, Andrea Vavassori ha guadagnato quasi 50 posizioni nel ranking ATP. Questo risultato ha contribuito a migliorare la sua posizione, nonostante abbia ridotto la partecipazione ai tornei singolari per concentrarsi sul doppio con Simone Bolelli, strategia che si sta rivelando efficace.

L’ottima vittoria di Andrea Vavassori sul canadese Gabriel Diallo ad Adelaide ha conseguenze positive anche sulla classifica del torinese, che pure ha quasi interrotto la sua carriera in singolare per concentrarsi sul doppio con Simone Bolelli (a ragion veduta, visto che la classifica li premia). Eppure il successo odierno lo riporta in una situazione di classifica che è certo più generosa rispetto a un numero 336 che, da qualunque parte la si veda, non è rappresentativo di ciò che “Wave” è in grado di fare in campo. Innanzitutto ora sono 50 i posti già recuperati dal torinese (286° attuale), numero che può ancora variare in ragione dei vari giocatori dietro di lui che sono impegnati nei Challenger. 🔗 Leggi su Oasport.it

