In tre anni la ricchezza degli italiani è aumentata di 1.250 miliardi

Negli ultimi tre anni, la ricchezza degli italiani è cresciuta di circa 1.250 miliardi, portando il patrimonio totale a circa 11.000 miliardi di euro dal 2022. Un ruolo importante è stato giocato anche dall’andamento dei mercati finanziari, con la Borsa che, dall’elezione di Meloni, ha registrato un aumento del 115%, raggiungendo i livelli più alti dal 2000.

Dal 2022 il patrimonio delle famiglie è salito a 11.000 miliardi. Merito anche della Borsa che dall’elezione della Meloni ha fatto +115%, ai massimi dal 2000. Il potere d’acquisto non ha però recuperato i maxi rincari. La Borsa, si sa, ha un brutto carattere. Volubile, lunatica, isterica. Però ogni tanto si sveglia allegra, si mette la giacca buona, sistema la cravatta e decide di comportarsi bene. È successo ieri. Piazza Affari ha aperto il cassetto dei ricordi, ha soffiato via la polvere e ha ritrovato una vecchia fotografia: dicembre 2000. Venticinque anni fa. Altro secolo, altro mondo, altro capitalismo. 🔗 Leggi su Laverita.info

