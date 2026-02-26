L' Italia è un paese diviso spaccato a metà e nel caos istituzionale

L’Italia si trova in una fase di forte frammentazione politica e istituzionale, con tensioni che coinvolgono diversi livelli di governo. La situazione si fa sempre più complessa e difficile da gestire, influenzando anche il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici. Questa realtà mette a dura prova l’armonia tra le diverse forze e il modo in cui il Paese affronta le sfide quotidiane.

L'Italia è ormai "divisa e spaccata a metà", dove conciliare le contrapposizioni è diventato "difficilissimo" con conseguenze sulla questione giurisdizionale capaci di provocare “il caos istituzionale”. Non ha usato mezzi termini il presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia, Carlo Modica de. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Roma: Raggi (M5s), delibera Acos pagina buia, Pd spaccato e nel caosVirginia Raggi critica la delibera che trasforma l'Agenzia Acos in Azienda speciale, promettendo un esposto alla Corte dei Conti.

Ddl Antisemitismo, Pd ancora diviso: la maggioranza dem non ha un testo. E Fratelli d’Italia rinvia la scelta del testo base al 27 gennaio «per riguardo istituzionale»Un inatteso intervento di Fratelli d’Italia contiene la deriva del Pd, ancora diviso sul ddl antisemitismo.

Commercio, Italia al quarto posto per l’export nel 2025. Ma il 45% delle imprese vende in un solo mercatoLa nuova Mappa di Sace. Il volume degli scambi mondiali è salito del 5%, più delle attese, ma per il prossimo triennio c’è cautela. Il tema della diversificazione ... corriere.it

Sanremo 2026: i testi delle canzoni in gara raccontano un’Italia fragile, tra paure e feriteScopri i temi di Sanremo 2026: tra cadute, paure e amore imperfetto, i 30 brani raccontano una nazione che non si arrende. rumors.it

