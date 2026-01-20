Roma | Raggi M5s delibera Acos pagina buia Pd spaccato e nel caos

A Roma, la recente delibera sulla trasformazione di Acos in Azienda speciale ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche, evidenziando tensioni e divisioni all’interno del panorama politico locale. Questa decisione si inserisce in un quadro di sfide e criticità che caratterizzano l’attuale amministrazione, contribuendo a definire un contesto di incertezza sulla gestione e il futuro del servizio pubblico nella città.

L'approvazione della delibera riguardante la trasformazione dell'Agenzia Acos in Azienda speciale rappresenta un ulteriore capitolo negativo di questa consiliatura. A partire da domani, il controllo sui servizi pubblici locali di Roma sarà affidato a un'azienda "sorella" delle realtà da controllare, come Ama e Atac. Ciò segna la fine dell'indipendenza di giudizio, dando il benvenuto a un nuovo carrozzone che, privo di una valida motivazione giuridica, porterà a un incremento dei costi (anche quelli nascosti) a carico di tutti noi, senza alcun miglioramento nei servizi erogati. Queste le parole di Virginia Raggi, consigliera capitolina del Movimento 5 Stelle e già sindaca di Roma.

