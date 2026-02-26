Forse è arrivato il momento di dire, adesso anche basta. Tutti i referendum portano con sé un carico di scontro politico. Il referendum del 2016 sulla cosiddetta riforma costituzionale Renzi-Boschi ha fatto scuola. Ma questo referendum sulla giustizia sta assumendo, giorno dopo giorno, i connotati di una rissa, ben lontana dalle questioni sul merito. L’aspetto più inquietante è l’atteggiamento di un magistrato, Nicola Gratteri, ufficialmente capo della Procura di Napoli e ufficiosamente frontman del No. Non passa giorno che non attacchi il governo e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Senza nemmeno accorgersene: «Di certo non sono io a fomentare il veleno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’inquieto Gratteri vuole il ruolo di anti Nordio

Bufera su Gratteri, Salvini: “Lo denuncio”. Il ministro NordioGratteri, Salvini e la riforma della giustizia: una bufera politica infiamma il dibattito La giustizia italiana è al centro di una bufera politica...

Nordio contro il Csm: “Usate espressioni contorte su GratteriNordio Contro il Csm: La Difesa di Gratteri Accende la Polemica sulla Riforma della Giustizia Roma – Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha...

Argomenti discussi: L’inquieto Gratteri vuole il ruolo di anti Nordio.

Il sottosegretario Mantovano svela la risposta di Gratteri a Formigli che lo inquieta (VIDEO)È considerato il Richelieu di Giorgia Meloni: quando parla il sottosegretario Alfredo Mantovano non lo fa mai a caso. E così, concedendo un'intervista al direttore di Libero Mario Sechi, fa riflettere ... tag24.it

Referendum, Gratteri a La7: Chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontroChi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro. Io il senso della paura l'ho superato 35 anni fa. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri smonta le accuse d ... ilfattoquotidiano.it