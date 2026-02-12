Bufera su Gratteri Salvini | Lo denuncio Il ministro Nordio

La polemica tra Nicola Gratteri e Matteo Salvini si fa sempre più accesa. Dopo le dichiarazioni del procuratore di Napoli, il vicepremier minaccia di denunciare pubblicamente il magistrato. La discussione sulla riforma della giustizia divide il governo e alimenta un dibattito che rischia di diventare ancora più acceso.

Gratteri, Salvini e la riforma della giustizia: una bufera politica infiamma il dibattito. La giustizia italiana è al centro di una bufera politica dopo le dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che hanno scatenato la reazione del vicepremier Matteo Salvini, il quale ha annunciato una denuncia formale. La polemica, esplosa giovedì 12 febbraio 2026, ha riacceso il dibattito sulla riforma della giustizia, con il ministro Carlo Nordio che propone l’introduzione di test psicoattitudinali anche a fine carriera per i magistrati. Le parole di Gratteri e la reazione di Salvini. Il caso nasce da un commento di Gratteri in merito al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Matteo Salvini si infiamma e annuncia che denuncerà Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, dopo le sue dichiarazioni sul referendum sulla riforma della giustizia.

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

