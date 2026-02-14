Nordio contro il Csm | Usate espressioni contorte su Gratteri

Il Ministro Nordio ha accusato il Csm di usare parole contorte per difendere Gratteri, perché ritiene che le espressioni siano confuse e poco chiare. La polemica nasce dopo che il Csm ha pubblicato un documento di sostegno al procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che Nordio considera poco credibile. In particolare, Nordio ha sottolineato che le frasi usate sembrano complicate e poco dirette, creando confusione sulla reale posizione dell’organo di autogoverno della magistratura.

Nordio Contro il Csm: La Difesa di Gratteri Accende la Polemica sulla Riforma della Giustizia. Roma – Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso forti critiche al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) per le modalità con cui è stato difeso il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, contestando l’uso di espressioni ritenute ambigue e una scarsa credibilità nel documento di sostegno. La vicenda si inserisce nel dibattito infuocato sul referendum costituzionale sulla giustizia, con il governo impegnato a sostenere la riforma e l’opposizione a promuovere il voto contrario. Le Critiche di Nordio e la Reazione del Csm.🔗 Leggi su Ameve.eu Nordio: "Csm su Gratteri unisce espressioni contorte e credibilità minima" Il ministro Nordio critica duramente il Csm per il rapporto su Gratteri, accusandolo di mescolare espressioni complicate con una scarsa affidabilità. Referendum, Gratteri sulla riforma Nordio: ”L’obiettivo è avere un Csm più debole e una magistratura meno tutelata” Il procuratore Gratteri critica duramente la riforma Nordio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Referendum, Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati. Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm. Nordio contro il Csm: Usate espressioni contorte su Gratteri, credibilità minimaIl Guardasigilli commenta la nota di 20 togati del Consiglio superiore della magistratura a favore del procuratore di Napoli. Barbera: Da lui parole indecenti, ai limiti dell’eversione. Il referendu ... msn.com Referendum Giustizia, Nordio: Nota Csm su Gratteri? Contorta, credibilità minimaÈ ancora bufera per le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo voteranno Sì gli imputati e la massoneria deviata. E la ... tg24.sky.it Confronto tra il ministro Nordio e il presidente del comitato Società civile per il No, Giovanni Bachelet, ospiti di Bruno Vespa, sulla riforma costituzionale in vista del referendum. I video integrali del confronto a Cinque minuti e a Porta a porta https://www. facebook Giovanni Floris sul Referendum Giustizia e sui metodi usati da maggioranza e opposizione per discutere di Si e No a #inaltreparole Puoi rivedere l'intervista completa a Giovanni Floris al link in bio #la7 #giovannifloris #referendumgiustizia #nordio #melon x.com