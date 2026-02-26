lina e giacomo nati nella stessa casa di clusone e morti insieme a 92 anni

LA STORIA. Nel 1933 il primo vagito, il 1° luglio lei e lui il 2. Le nozze 67 anni fa e mercoledì 25 febbraio il decesso a 10 ore di distanza. I figli: «Ci lasciano valori solidi: educazione e rispetto». Sono nati, hanno vissuto e sono morti insieme. E l’eredità più bella lasciata ai loro tre figli sta impressa nella frase scelta per annunciare la loro scomparsa: «Avete lasciato nei nostri cuori le tracce più preziose della vostra esistenza. e lì le terremo per sempre». Se si esaurisse nel freddo calcolo delle coincidenze, la notizia della morte di Rachele (conosciuta come Lina) Locatelli e del marito Giacomo Rossi di Clusone, avvenuta mercoledì 25 febbraio nell’arco di poche ore di distanza, la si potrebbe archiviare come uno di quei casi particolari della vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

