Due amici trovati morti nella stessa casa vicino a Palermo | a dare l'allarme i parenti

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due amici di 68 anni sono stati trovati morti nella stessa abitazione a Carini, vicino a Palermo. I parenti hanno segnalato la scomparsa, e le autorità hanno verificato che i decessi sono avvenuti per cause naturali. La vicenda si inserisce nel quadro di un episodio che ha suscitato attenzione nella comunità locale, senza evidenziare elementi di natura criminale.

