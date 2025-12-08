Non lo vedo più da 15 anni anche se abitiamo nella stessa casa | quanti hikikomori a Monza e Brianza

Si tratta di ragazzi spesso giovanissimi, in età scolare. Non sono pigri, né ribelli. Smettono di andare a scuola, ma non perché non vogliano andarci. Smettono perché semplicemente non riescono: il loro corpo si ribella, l’ansia li paralizza. Il rapporto con gli altri diventa una montagna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

