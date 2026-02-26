L’imbarazzante caso della portaerei Ford | il colosso nucleare Usa costretto alla sosta per le toilette fuori uso

Usa, un gigante tecnologico, simbolo della supremazia militare americana, alle prese con un problema tanto prosaico quanto imbarazzante: i bagni che non funzionano. La portaerei nucleare USS Gerald R. Ford, la più moderna e imponente della Marina americana, è finita al centro dell’attenzione non per una missione bellica, ma per i continui guasti al sistema fognario di bordo. L’unità, lunga 337 metri e costata oltre 13 miliardi di dollari, ospita circa 4.600 persone tra equipaggio e personale di volo. E proprio la gestione dei servizi igienici si sta rivelando uno dei suoi punti più critici. Il sistema VCHT e i guasti ripetuti. Alla base dei problemi c’è il sistema VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer), l’impianto a pressione che raccoglie, immagazzina e trasferisce i liquami prodotti dall’equipaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoRoma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare...

Guerra & mare, allarme davanti alla Sicilia: il sottomarino russo “invisibile” incrocia la portaerei Usa “Ford”Venti di guerra, incroci pericolosi, rotte minacciose a pochi chilometri dalle coste italiane.

