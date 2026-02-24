Lily Collins sarà Audrey Hepburn in un nuovo film sulla realizzazione di Colazione da Tiffany

Lily Collins interpreta Audrey Hepburn in un nuovo film, risultato di quasi dieci anni di lavoro e passione per la celebre attrice. La causa di questa produzione risiede nel desiderio di raccontare la vita e il successo di Hepburn, icona di eleganza e talento. Il progetto ha coinvolto diversi professionisti del settore, portando a un film che promette di riprodurre con fedeltà la figura della protagonista. Le riprese sono già iniziate in diverse location europee.

Secondo la sinossi diffusa da Deadline, il libro da cui sarà tratto il film racconta il making of del celebre Colazione da Tiffany «con un cast di personaggi che include lo scrittore Truman Capote, la costumista Edith Head, il regista Blake Edwards e, naturalmente, la stessa Hepburn». Così facendo, la narrazione: «immerge i lettori nell'America della fine degli anni '50, quando una ragazza di nome Holly Golightly fece scalpore in tutto il paese, cambiando per sempre la moda, il cinema e il sesso». Variety descrive il progetto di Collins, con la sceneggiatura di Alena Smith, come «il primo resoconto completo della realizzazione del film», che racconterà quindi il retroscena corale di Colazione da Tiffany, adattamento dell'omonimo romanzo di Truman Capote, e l'impatto della figura della protagonista, Holly Golightly, sull'immaginario femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

