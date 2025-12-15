lidl apre il suo primo store a casalecchio

Lidl inaugura il suo primo punto vendita a Casalecchio di Reno, in Via Giovanni Fattori, ampliando così la propria presenza nella regione. L'apertura rappresenta un'importante opportunità per i residenti, offrendo un'ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi e consolidando la presenza del marchio nel territorio.

Lidl Italia apre le porte del suo primo punto vendita a Casalecchio di Reno, in Via Giovanni Fattori. Il taglio del nastro, a cui ha preso parte anche il Sindaco Matteo Ruggeri e il Vicesindaco Paolo Nanni, ha portato all’assunzione di 25 nuovi collaboratori. Il nuovo supermercato è pronto ad. Bolognatoday.it

