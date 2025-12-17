Skunk Anansie a Pordenone l' iconica band della scena rock mondiale

L’estate pordenonese si accende con l’arrivo di un’icona del rock mondiale. La band Skunk Anansie, nota per il suo sound potente e la presenza scenica travolgente, si prepara a infiammare il palco locale. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che aggiunge un tocco di grandezza al già ricco programma della stagione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale indimenticabile.

Skunk Anansie al Parco San Valentino: l'inimitabile voce di Skin si prepara a infiammare Pordenone - Gli Skunk Anansie arrivano a Pordenone il 27 luglio 2026: grande evento del Pordenone Blues & Co. nordest24.it

Skunk Anansie: UFFICIALE 5 concerti in Italia nell’estate 2026. Tutte le info e biglietti - La band di Skin sarà il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC), il 24 luglio a Bari, il 26 luglio a Pisa, il 27 luglio a Pordenone e il 28 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). virginradio.it

GLI SKUNK ANANSIE TORNANO IN CONCERTO IN ITALIA La band di Skin si esibirà nel nostro Paese il prossimo mese di luglio Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756038/skunk-anansie-calendario-concerti-info-biglietti-skin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.