Skunk Anansie a Pordenone l' iconica band della scena rock mondiale

17 dic 2025

L’estate pordenonese si accende con l’arrivo di un’icona del rock mondiale. La band Skunk Anansie, nota per il suo sound potente e la presenza scenica travolgente, si prepara a infiammare il palco locale. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che aggiunge un tocco di grandezza al già ricco programma della stagione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale indimenticabile.

Il ricco programma musicale dell'estate pordenonese si arricchisce di un altro grande nome della scena musicale internazionale. Saranno infatti gli Skunk Anansie a portare il loro concerto lunedì 27 luglio 2026 al Parco San Valentino nell'ambito della 35a edizione di Pordenone Blues & Co. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

