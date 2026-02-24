Beat Festival I Wolfmother band d’apertura

EMPOLI Inizia a prendere forma la dodicesima edizione del Beat Festival, che anche quest’anno animerà l’estate empolese al Parco di Serravalle. La prima data da segnare sul calendario è quella di giovedì 27 agosto, quando a far vibrare il palco principale sarà il rock internazionale dei Wolfmother in uno dei soli tre concerti che il gruppo australiano ha in programma in Italia. La band guidata da Andrew Stockdale propone un hard rock psichedelico con potenti riff e un suono "vintage" che li contraddistingue. L’ultimo lavoro discografico degli iconici Wolfmother è "Rock Out" del 2021, uscito a ridosso della pandemia globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

2 settembre 2026 Empoli (FI) - Beat Festival Parco di Serravalle Ore 21:00 aperture porte 20:00 circa meet & greet ore 22:00 Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketm