La perizia psichiatrica su Nathan e Catherine, genitori della famiglia nel bosco, è stata rinviata a causa dell'assenza dell'interprete del tribunale. La mancanza di un supporto linguistico ha impedito di proseguire con le valutazioni necessarie. Il caso rimane in sospeso, in attesa di definire le modalità per garantire un'adeguata assistenza e trasparenza nel procedimento.

Perché slitterà la perizia psichiatrica sulla famiglia nel bosco A quando slitterà la perizia psichiatrica su Nathan e Catherine Cosa chiedono gli avvocati della famiglia nel bosco Le parole di Nathan e Catherine Perché slitterà la perizia psichiatrica sulla famiglia nel bosco La data d’inizio della perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, affidata alla dottoressa Simona Ceccoli in rappresentanza del tribunale dei minorenni e (per la difesa) allo psichiatra Tonino Cantelmi, era fissata per oggi, venerdì 23 gennaio. L’appuntamento, però, come anticipato da La Repubblica, slitterà a causa del fatto che il traduttore richiesto per permettere ai genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di comprendere a pieno domande tecniche e personali non è disponibile fino a lunedì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, slitta la perizia psichiatrica per la mancanza dell'interprete del tribunale

Famiglia nel bosco, manca l’interprete: slitta la perizia psichiatrica per i genitoriLa perizia psichiatrica sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è stata rinviata di una settimana a causa dell’indisponibilità dell’interprete del tribunale.

Famiglia nel bosco: manca l'interprete, slitta di una settimana l'avvio della perizia psichiatricaIl procedimento che coinvolge Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco: manca il traduttore, slitta la perizia. Nathan: Siamo distrutti; Famiglia nel bosco, slitta la perizia sui genitori: perché e quando si potrà procedere; Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco: Siamo completamente distrutti Video; Famiglia nel bosco: manca l'interprete, slitta di una settimana l'avvio della perizia psichiatrica.

Famiglia nel bosco, manca l’interprete: slitta la perizia psichiatrica per i genitoriLa perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per valutare se la coppia anglo-australiana abbia «caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità g ... msn.com

Famiglia nel bosco: manca l'interprete, slitta di una settimana l'avvio della perizia psichiatricaLa consulente, entro 120 giorni, dovrà stabilire se i due genitori siano in grado di riconoscere e soddisfare i bisogni psicologici, affettivi ed educativi dei tre figli, collocati dal 20 novembre sco ... chietitoday.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: se oggi può succedere a loro, domani può succedere a chiunque Vogliamo ricostruire tutta la vicenda della Famiglia nel Bosco perché ciò che sta accadendo loro riguarda tutti. Oggi dobbiamo porci una sola domanda: fin dove può x.com

Famiglia nel bosco, due chiacchiere con la nuova maestra dei bambini https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/dentrolanotizia20252026/famiglia-nel-bosco-parla-la-nuova-maestra-dei-bimbi_F314098101097C13 facebook