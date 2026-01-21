Un ragazzo di 19 anni è stato assassinato in classe a La Spezia da un coetaneo marocchino, nel contesto di una tragica escalation di violenza. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza scolastica e sull'importanza dell'educazione affettiva, considerata da alcuni come elemento fondamentale per prevenire tali tragedie. La vicenda evidenzia le tensioni sociali e le sfide di integrazione che coinvolgono le istituzioni e la comunità locale.

Roma, 21 gen – Partiamo dall’inizio. All’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia, venerdì scorso, il 19enne egiziano Abanoub Youssef, cristiano copto con cittadinanza italiana, è stato ucciso a coltellate in aula dal 18enne marocchino Zouhair Atif, arrivato in Italia nel 2017 grazie a un ricongiungimento familiare. A fare scattare quella furia omicida, sarebbero state delle fotografie risalenti all’infanzia scambiate dalla vittima con una ragazza di origini indiane che Atif stava frequentando. Una professoressa ha descritto Atif come uno studente che “amava la poesia e lo studio, sapeva essere generoso ma aveva l’abisso dentro”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ragazzo accoltellato a morte in classe da un 18enne marocchino: per i progressisti, la colpa è la mancanza dell’educazione affettiva a scuola

La Spezia, morto il 18enne accoltellato da compagno 19enne marocchino in scuola “Domenico Chiodo”, colpito a fegato, diaframma e polmoneÈ deceduto oggi il ragazzo di 18 anni, originario dell’Egitto, vittima di un’aggressione con arma da taglio avvenuta questa mattina nell’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia.

La Spezia, studenti in piazza e davanti alla scuola del 18enne accoltellato in classe: “Giustizia per Aba”A La Spezia, studenti e cittadini si sono riuniti per chiedere giustizia dopo l’accoltellamento dell’18enne Abanoud Youssef in classe.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni; Chi era Abu, il 19enne accoltellato a morte dal compagno di scuola. Buoni voti, solare. Era un bravo ragazzo.

Ragazzo ucciso, primi rientri a scuola per gli studenti del ChiodoPrimi riemtri a scuola per gli studenti dell'istituto 'Domenico Chiodo' della Spezia dove venerdi' scorso e' stato accoltellato a morte Aba Youssef, 18 anni. (ANSA) ... ansa.it

Frosinone, ragazzo accoltellato fuori da scuola. Il nuovo caso dopo la morte del 19enne a La SpeziaDopo una colluttazione, l'aggressore si e' dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito e' stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove e' stato medicato e ... affaritaliani.it

Accoltellato a scuola, la mamma di Willy: 'Quando viene ucciso un ragazzo si riapre la ferita'. Evento all'università che ha istituito una borsa di studio in memoria del giovane ucciso a Colleferro #ANSA - facebook.com facebook

Accoltellato a scuola, la mamma di Willy: 'Quando viene ucciso un ragazzo si riapre la ferita'. Evento all'università che ha istituito una borsa di studio in memoria del giovane ucciso a Colleferro #ANSA x.com