Frosinone gesto di solidarietà in Pediatria allo Spaziani | cappellini di lana donati ai piccoli pazienti

Un gesto di solidarietà ha coinvolto il reparto di Pediatria dell’ospediano Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove sono stati donati cappellini di lana ai piccoli pazienti. Un'iniziativa che ha portato conforto e calore ai bambini e alle loro famiglie, dimostrando la vicinanza della comunità e il valore della solidarietà in ambito sanitario.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.