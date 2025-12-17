Frosinone gesto di solidarietà in Pediatria allo Spaziani | cappellini di lana donati ai piccoli pazienti
Un gesto di solidarietà ha coinvolto il reparto di Pediatria dell’ospediano Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove sono stati donati cappellini di lana ai piccoli pazienti. Un'iniziativa che ha portato conforto e calore ai bambini e alle loro famiglie, dimostrando la vicinanza della comunità e il valore della solidarietà in ambito sanitario.
Un momento di straordinaria umanità ha illuminato, ieri, il reparto di Pediatria dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Protagonista una paziente del reparto di Oncologia della stessa struttura, che ha voluto donare ai piccoli ricoverati cappellini di lana colorati, realizzati a mano con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
