La tradizione della Befana si rinnova anche quest’anno, portando un gesto di solidarietà ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. Un’occasione per regalare momenti di conforto e allegria ai bambini ricoverati, rafforzando il senso di comunità e di vicinanza in un periodo di festa. Un’iniziativa che unisce tradizione e solidarietà, contribuendo a rendere più lieve il percorso di cura dei piccoli pazienti.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – La Befana porta sorrisi e solidarietà nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. In occasione dell’Epifania, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati, donando per il secondo anno consecutivo le tradizionali calze della Befana. Alla solidarietà si è aggiunta anche il Rione di Porta Romana di Castiglion Fiorentino, che nella giornata di ieri ha portato le calze al reparto, contribuendo a rendere più sereno il periodo di degenza dei bambini. Entrambi i gruppi sono stati ricevuti nello spazio ludico della Pediatria dell’ospedale San Donato dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Befana arriva in Pediatria: doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti

Leggi anche: Frosinone, gesto di solidarietà in Pediatria allo Spaziani: cappellini di lana donati ai piccoli pazienti

Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Doppio appuntamento con la Befana all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di martedì 6 gennaio 2026; Musica e magia all'ospedale di Nocera: arriva la Befana in TIN e Pediatria; La Befana vola in corsia: festa e solidarietà all’Ospedale dei Bambini; La Befana del Poliziotto 2026: a Catanzaro due giorni tra solidarietà, memoria e spettacolo.

Befana a pediatria, arrivano calze e regali da parte di Pubblica Assistenza Collesalvetti, tifoseria Rebels e Leo Club - Befana a pediatria, arrivano calze e regali da parte di Pubblica Assistenza Collesalvetti, tifoseria Rebels e Leo Club ... livornopress.it

Il 6 gennaio in Pediatria de Lellis arriva la Befana ALCLI - Prosegue la pluriennale tradizione della Befana dell’ALCLI in Ospedale e da alcuni anni anche nella struttura dell’Hospice San Francesco. rietinvetrina.it