La Befana arriva in Pediatria | doppio gesto di solidarietà per i piccoli pazienti
La tradizione della Befana si rinnova anche quest’anno, portando un gesto di solidarietà ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. Un’occasione per regalare momenti di conforto e allegria ai bambini ricoverati, rafforzando il senso di comunità e di vicinanza in un periodo di festa. Un’iniziativa che unisce tradizione e solidarietà, contribuendo a rendere più lieve il percorso di cura dei piccoli pazienti.
Arezzo, 5 gennaio 2026 – La Befana porta sorrisi e solidarietà nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. In occasione dell’Epifania, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati, donando per il secondo anno consecutivo le tradizionali calze della Befana. Alla solidarietà si è aggiunta anche il Rione di Porta Romana di Castiglion Fiorentino, che nella giornata di ieri ha portato le calze al reparto, contribuendo a rendere più sereno il periodo di degenza dei bambini. Entrambi i gruppi sono stati ricevuti nello spazio ludico della Pediatria dell’ospedale San Donato dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Frosinone, gesto di solidarietà in Pediatria allo Spaziani: cappellini di lana donati ai piccoli pazienti
Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale
Doppio appuntamento con la Befana all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di martedì 6 gennaio 2026; Musica e magia all'ospedale di Nocera: arriva la Befana in TIN e Pediatria; La Befana vola in corsia: festa e solidarietà all’Ospedale dei Bambini; La Befana del Poliziotto 2026: a Catanzaro due giorni tra solidarietà, memoria e spettacolo.
Befana a pediatria, arrivano calze e regali da parte di Pubblica Assistenza Collesalvetti, tifoseria Rebels e Leo Club - Befana a pediatria, arrivano calze e regali da parte di Pubblica Assistenza Collesalvetti, tifoseria Rebels e Leo Club ... livornopress.it
Il 6 gennaio in Pediatria de Lellis arriva la Befana ALCLI - Prosegue la pluriennale tradizione della Befana dell’ALCLI in Ospedale e da alcuni anni anche nella struttura dell’Hospice San Francesco. rietinvetrina.it
“Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria” - *L’appuntamento è per domenica 6 gennaio, alle ore 10:30, presso l’Aula Colella del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore. msn.com
Gruppo Editoriale Tv7. . EPIFANIA: LA BEFANA ARRIVA IN PRATO DELLA VALLE - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.