Papa Leone partecipa a esercizi spirituali con la Curia romana in Vaticano per rafforzare il suo legame con i membri del Vaticano. La scelta di dedicare alcuni giorni a questa pratica nasce dalla volontà di approfondire la riflessione personale e migliorare il rapporto con il clero. Durante questa fase, il Papa si dedica a momenti di preghiera e meditazione in un ambiente riservato. La durata e le attività previste vengono mantenute segrete.

Sono giorni di esercizi spirituali per Papa Leone e per la Curia romana in Vaticano.

Leggi anche: Papa Leone sferza la curia romana: “Non serve primeggiare e cercare il potere, basta con la pigrizia”

Leggi anche: Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: “Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare rancori”

Papa Leone e gli esercizi spirituali con la Curia romana in Vaticano

Argomenti discussi: Leone XIV: in tempi turbolenti, importante che il Papa abbia la libertà di dire la verità; Le prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia; PAPA LEONE A NAPOLI, PELLEGRINO DI PACE; Papa Leone XIV al Meeting 2026.

