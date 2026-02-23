Papa Leone la seconda meditazione degli esercizi spirituali
Papa Leone XIV ha guidato la seconda meditazione degli esercizi spirituali della Curia romana per la Quaresima, concentrandosi sulla riflessione interiore e sulla preparazione spirituale. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di dedicare tempo alla preghiera e alla meditazione per affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità. La meditazione si è svolta in un clima di silenzio e concentrazione, coinvolgendo i partecipanti in un momento di profonda introspezione.
Papa Leone partecipa a esercizi spirituali con la Curia romana in Vaticano per rafforzare il suo legame con i membri del Vaticano.
Papa Leone XIV in Senato, La Russa: "Visita molto gradita, è la seconda volta da inizio legislatura"
