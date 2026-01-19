Il Giappone va di nuovo alle urne | pronta la super alleanza contro Takaichi Sanae

Il Giappone torna alle urne con l’obiettivo di consolidare la maggioranza parlamentare attraverso una nuova alleanza politica. Questa strategia mira a capitalizzare il consenso maturato negli ultimi mesi, rafforzando la posizione del governo e cercando un mandato chiaro dalla popolazione. La situazione politica si configura come un momento importante per il futuro del paese, con l’attenzione rivolta alle scelte degli elettori e alle ripercussioni sulla scena nazionale.

Surfare il successo mediatico ottenuto negli ultimi tre mesi per rafforzare la maggioranza parlamentare e ottenere un chiaro mandato popolare. È questa la scommessa che ha deciso di fare Takaichi Sanae con il chiaro obiettivo di attuare gran parte della propria agenda senza incontrare ostacoli politici di alcun tipo. La prima ministra l’ha definita una “decisione estremamente importante” che “determinerà la rotta del Giappone insieme al popolo”. È però più che altro un azzardo che, nelle intenzioni della leader conservatrice, dovrebbe andare in porto alla luce dell’ampio sostegno pubblico ottenuto fin dalla sua salita al potere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Giorgia Meloni in Giappone, domani il bilaterale con la premier Sanae TakaichiGiorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è arrivata a Tokyo, dove domani si terrà un incontro bilaterale con la premier Sanae Takaichi.

