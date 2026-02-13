Artisti contro la voglia di riarmo di Takaichi Sanae

Gli artisti italiani si sono schierati contro Takaichi Sanae, dopo che la premier giapponese ha annunciato l’intenzione di rafforzare le forze armate del Giappone. La vittoria schiacciante di Sanae alle recenti elezioni nipponiche ha riacceso il dibattito sulle politiche di riarmo, spesso viste come una minaccia per la stabilità regionale. Molti artisti italiani, attraverso social e manifestazioni, hanno espresso preoccupazione per il ritorno a una politica militarista, chiedendo di fermare questa corsa agli armamenti. La questione, che coinvolge anche temi di pace e

Maboroshi Le recenti elezioni giapponesi e la straripante vittoria dell’attuale primo ministro giapponese, hanno (ri)portato a galla diverse tematiche legate alle politiche conservatrici e nazionaliste della premier Maboroshi Le recenti elezioni giapponesi e la straripante vittoria dell’attuale primo ministro giapponese, hanno (ri)portato a galla diverse tematiche legate alle politiche conservatrici e nazionaliste della premier Le recenti elezioni giapponesi e la straripante vittoria dell’attuale primo ministro giapponese Takaichi Sanae, hanno (ri)portato a galla diverse tematiche legate alle politiche conservatrici e nazionaliste della premier e più in generale del Partito Liberal Democratico, che ha governato quasi ininterrottamente l’arcipelago dal 1955 ad oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Artisti contro «la voglia» di riarmo di Takaichi Sanae Il Giappone va (di nuovo) alle urne: pronta la super alleanza contro Takaichi Sanae Il Giappone torna alle urne con l’obiettivo di consolidare la maggioranza parlamentare attraverso una nuova alleanza politica. Sanae Takaichi stravince le elezioni in Giappone ed è pronta a riarmare il Paese contro la Cina Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni in Giappone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Artisti contro la voglia di riarmo di Takaichi Sanae; COLLEZIONE D’AMORE Una collettiva d’arte pittorica e di sculture a cura di Pina Castronovo organizzata da BOTTEGA D’ ARTE, in collaborazione con Pro Loco Genius Loci Bagheria.; Non solo Olimpiadi: gli italiani hanno sempre più voglia di eventi dal vivo; Premio Gallarate, voglia di Arte Viva. L'ARTE CI RENDE UMANI: Arte & Musica contro la guerraVenerdì 13 febbraio * Ore 20.30 LET'S FEEL GOOD - Viale Bezzi 73, Milano Forse, leggendo questo titolo, ti è passato per la mente un pensiero veloce: sarà pesante?, non voglio passare un venerdì se ... peacelink.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.