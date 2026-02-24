Congedo parentale paritario stop della maggioranza | proposta respinta per i costi

Il centrodestra ha respinto la proposta di legge sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con i costi elevati. La maggioranza ha stoppato il progetto, che avrebbe introdotto un congedo obbligatorio uguale per entrambi i genitori. La discussione si è fermata qui, impedendo l’approvazione di un cambiamento atteso da molte famiglie. La proposta resta in sospeso, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Il centrodestra boccia il testo unitario delle opposizioni. Si ferma il percorso della proposta di legge sul congedo parentale paritario obbligatorio. La maggioranza di centrodestra ha respinto il testo unitario presentato dalle opposizioni, che prevedeva cinque mesi di congedo obbligatorio per entrambi i genitori, non trasferibile, con l'obiettivo di rafforzare la parità tra madri e padri nella cura dei figli. Alla base della bocciatura, secondo quanto emerso, ci sarebbero i costi ritenuti troppo elevati per l'attuazione della misura. Il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato.

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio.

Congedo parentale paritario, le destre ancora una volta contro i lavoratori: affossata la proposta delle opposizioniLe forze di destra hanno respinto ancora una volta la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, sostenendo che penalizza le aziende.

