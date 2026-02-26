L’ex marito vende la casa e una madre con 5 figli rischia d’essere sfrattata | in via Rovereto un intero quartiere si mobilita per loro

Milano, 26 febbraio 2026 – L’appuntamento è per questa mattina alle 8: in via Rovereto 5, tra viale Monza e via Giacosa, in strada ci saranno famiglie, insegnanti, associazioni e rappresentanti sindacali per chiedere di “non sfrattare una madre e i suoi 5 figli, di cui tre minorenni, senza una soluzione alternativa”. Ed è la terza volta in meno di un anno che il quartiere si mobilita a sostegno di famiglie fragili che rischiano di restare senza casa e di dover abbandonare la zona, non potendo permettersi un altro alloggio a prezzi di mercato (schizzati all’insù negli ultimi anni), con tutto quel che ne consegue: perdita dei legami sociali e, per i più piccoli, dover dire addio ai propri compagni e insegnanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

