A Calco, Lecco, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Vale, scomparsa lo scorso novembre a soli 41 anni a causa di una grave malattia. Un esempio di solidarietà e vicinanza, con le persone del paese che si impegnano a sostenerli in questo difficile percorso, restando al loro fianco finché avranno bisogno.

Calco (Lecco) – Mamma Vale non c’è più, lo scorso novembre un brutto male l’ha portata via per sempre all’età di soli 41 anni. Le sue tre figlie Giorgia, Gaia e Noemi, che hanno 20, 16 e 11 anni, però non sono rimaste orfane. Sono state adottate da tutti i cittadini di Calco e anche da 35 artisti. Gli amici di mamma Vale per loro hanno raccolto 50mila euro, mentre il sindaco Stefano Motta, a nome di tutti i calchesi, ha messo a disposizione oltre 15mila euro. Trentacinque artisti, guidati dal pittore settantacinquenne Adelio Bonacina di Valgreghentino, hanno inoltre allestito una mostra di loro opere: “L’intero ricavato della mostra e della vendita dei quadri sarà devoluto alle tre figlie di Valentina, con l’obiettivo di un aiuto concreto e un segno di vicinanza attraverso il linguaggio universale dell’arte”, spiega il promotore dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hanno perso la madre stroncata da un brutto male a 41 anni, le aiuta l’intero paese: “Con loro finché avranno bisogno”

