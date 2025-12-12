Il premio Panathlon 2025 a Paolo Dainelli maestro di pallavolo e di vita

Il Premio Panathlon 2025 è stato conferito a Paolo Dainelli, rinomato maestro di pallavolo e figura di riferimento nel panorama sportivo valdarnese. Con oltre 45 anni di esperienza, Dainelli si distingue come allenatore ed educatore, contribuendo allo sviluppo delle nuove generazioni e incarnando i valori fondamentali dello sport.

