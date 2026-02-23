canzoni sanremo 2026 sei tu di levante

L’ultima volta in gara al Festival di Sanremo, Levante avrebbe voluto portare un brano diverso da Vivo, meno muscolare, più delicato. Un po’ se ne fa una colpa, ma Amadeus aveva scelto così. Stavolta però è andata diversamente: Sei tu è un brano che non vuole impressionare, ma che mette bene in mostra un altro lato – più intimo – dell’artista siciliana. Parla delle emozioni e delle sensazioni che si provano quando ci si innamora, parla di tutto quello che molto spesso si fa fatica a verbalizzare. Non è un brano autobiografico, ma una cantautrice deve saper fare anche questo. Sei tu, il testo della canzone di Levante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

