Sanremo 2026 Levante chi è | in gara con il brano ‘Sei tu’

Levante è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. La cantante è in gara alla kermesse canora per la terza volta. Le sue partecipazioni sono avvenute nel 2020 con 'Tikibombom', nel 2023 con 'Vivo' e ora torna con il brano 'Sei tu'. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone il 23 maggio 1987. Nel 2001, cinque anni dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre e i suoi fratelli a Torino. Il nome d'arte Levate nasce quasi per scherzo. Un'amica durante l'adolescenza, traendo ispirazione dal protagonista del film 'Il ciclone' di Leonardo Pieraccioni.

Levante, Sei tu, testo del brano in gara a Sanremo 2026Levante sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Sei tu, brano che descrive le sensazioni fisiche provocate dell’innamoramento, ecco il testo.

Levante, che sarà in gara a Sanremo 2026 con "Sei tu", racconta: «È un brano nudo e carnale, parla della fine dell'amore»La cantautrice è pronta per la sua terza volta al Festival, con una canzone «voce e orchestra, più carnale e meno muscolare delle precedenti».

LEVANTE a Sanremo 2026 con il brano 'Sei Tu'

