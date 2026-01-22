Levante-Elche venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata comincia dal Ciutat de Valencia

Il match tra Levante e Elche, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:00 al Ciutat de Valencia, apre il turno 21 della Liga. Si tratta di una sfida importante in ottica salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Venerdì notte comincerà il turno numero 21 di Liga e si partirà con il consueto anticipo: si tratta di una sfida salvezza, soprattutto per il Levante, che ospiterà l’Elche neopromosso ma inaspettatamente in posizione di classifica più che onorevole. I Granotas stanno faticando come era prevedibile ma nell’ultimo periodo hanno mostrato grandi progressi: sabato scorso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

