Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino

È stato annunciato questa mattina il calendario 2026 della Giostra del Saracino, presentato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale Paolo Bertini. Il calendario, realizzato grazie alle fotografie scattate dai partecipanti al contest di Instagram #unannoconlaGiostra, rappresenta un modo per celebrare e condividere l’evento simbolo della tradizione locale.

È stato presentato questa mattina dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale Paolo Bertini il calendario 2026 della Giostra del Saracino realizzato grazie alle foto di tutti coloro che hanno partecipato al contest di Instagram #unannoconlaGiostra. Giunto alla 2ª edizione, il. Arezzonotizie.it 365 giorni con la Giostra - Per accompagnare i giorni del 2026 è stato realizzato un bel calendario della Giostra. teletruria.it Il calendario 2026 dell'Esercito è dedicato alla formula di giuramento - 'Lo giuro' è il titolo del calendario 2026 dell'Esercito, presentato a Bolzano a cura del Comando delle Truppe Alpine. notizie.tiscali.it Presentato a Campobasso il Calendario 2026 della Guardia di Finanza. Resi noti anche alcuni dati sulle attività svolte. Su reddito di cittadinanza e assegno di inclusione, settanta circa i casi di indebita percezione per un totale di 700mila euro. Il servizio nei no - facebook.com facebook Presentato calendario Dia 2026, è dedicato alle donne che hanno sfidato la mafia. Tributo al coraggio femminile nella affermazione della legalità #ANSA x.com