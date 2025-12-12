Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato questa mattina il calendario 2026 della Giostra del Saracino, presentato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale Paolo Bertini. Il calendario, realizzato grazie alle fotografie scattate dai partecipanti al contest di Instagram #unannoconlaGiostra, rappresenta un modo per celebrare e condividere l’evento simbolo della tradizione locale.

