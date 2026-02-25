Giulia Bongiorno sotto attacco Non una di meno scarica letame davanti all’ufficio della senatrice

L’avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge in materia di violenza sessuale, è sotto attacco. Da una parte c’è la politica ufficiale e dall’altra c’è quella civile, ben più violenta, come testimonia l’azione condotta dal collettivo Non una di Meno di Milano, che nel pomeriggio di oggi si è presentato sotto lo studio legale in centro città per riversare alcune palate di letame davanti al portone d’accesso del palazzo in cui ha sede l’ufficio. “Oggi come studentesse di Non Una Di Meno siamo venute a trovare la ministra Bongiorno sotto il suo ufficio legale”, si legge nel comunicato social, accompagnato da foto e video dell’azione. Sostengono che il disegno di legge di cui è autrice la senatrice della Lega (che impropriamente loro chiamano ministro, carica ricoperta per poco più di un anno durante il Conte I) sia “pericolosissimo per noi tutte”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il cosiddetto “DDL stupri”, presentato dalla Senatrice Giulia Bongiorno, interviene su un terreno delicatissimo come quello dello stupro, introducendo impostazioni che rischiano di determinare un arretramento culturale e giuridico. Tale proposta appare suscetti - facebook.com facebook

