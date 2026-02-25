Scaricano letame sull’ufficio di Giulia Bongiorno la protesta di Non una di meno | Senza consenso è stupro – Il video

Le attiviste di Non una di meno hanno scaricato un carico di letame di fronte all’ufficio milanese di Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, oggetto di numerose critiche da parte dei movimenti femministi e delle opposizioni. «Il ddl Bongiorno – scrivono in una nota le attiviste – modifica l’articolo 609 bis del Codice penale intervenendo sulla definizione di violenza sessuale ». La protesta contro il ddl sulla violenza sessuale. Nel mirino delle attiviste di Non una di meno c’è soprattutto un passaggio del ddl, già molto criticato anche dalle opposizioni. «La proposta – continuano le attiviste – elimina il riferimento al consenso e lo sostituisce con il concetto di dissenso, o meglio, di “volontà contraria”. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

“Senza consenso è stupro”, le attiviste di Non una di Meno scaricano letame di fronte all’ufficio della senatrice Bongiorno

Giulia Bongiorno sotto attacco. Non una di meno scarica letame davanti all’ufficio della senatrice

Argomenti discussi: Tifosi del Torino spalano escrementi davanti al centro di allenamento!.

Extinction Rebellion, protesta davanti al Viminale: gli attivisti scaricano letame e si accampano con una trentina di tendeBlitz degli attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion davanti al ministero dell'Interno, in via del Viminale. Un centinaio di giovani ha scaricato letame sul marciapiede davanti al ... roma.corriere.it

Blitz ambientalisti davanti al Viminale, attivisti scaricano letameROMA (ITALPRESS) - Blitz del movimento ambientalista Extinction Rebellion davanti al ministero dell'Interno, in via del Viminale, a Roma. Un centinaio di attivisti ha scaricato del letame sul ... notizie.tiscali.it