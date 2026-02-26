letame davanti allo studio di giulia bongiorno contro il ddl stupri la sua dura risposta a non una di meno

Un gruppo di manifestanti ha posizionato del letame davanti allo studio di un avvocato noto, in risposta a una proposta di legge riguardante i reati sessuali. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e media, suscitando diverse reazioni. La disputa si inserisce in un dibattito più ampio sulle misure di prevenzione e tutela, con le parti coinvolte che hanno espresso opinioni contrastanti sulla questione.

Letame davanti allo studio milanese di Giulia Bongiorno: l’azione di Non Una Di Meno accende lo scontro sul ddl stupri. La senatrice ha ricevuto la solidarietà della politica, da La Russa e Berrino. Al centro del dibattito la modifica sul principio della “volontà contraria” che sostituisce il “consenso libero e attuale”. Giulia Bongiorno, letame davanti allo studio L’azione è rivendicata da alcune attiviste del movimento Non Una Di Meno, e ha provocato reazioni immediate da parte della maggioranza e delle istituzioni. La protesta è andata in scena nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Alcune studentesse hanno depositato del letame davanti allo studio della parlamentare della Lega, Giulia Bongiorno, relatrice del ddl stupri che porta il suo nome e attualmente si trova all’esame della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno. 'Non una di meno' rivendica l'azioneAGI - Atto dimostrativo davanti allo studio legale milanese della senatrice della Lega Giulia Bongiorno.

Giulia Bongiorno sotto attacco. Non una di meno scarica letame davanti all’ufficio della senatriceLe attiviste hanno manifestato contro il disegno di legge in materia di violenza sessuale perché lamentano l’assenza del “consenso entusiasta”...

Piena solidarietà alla senatrice Giulia Bongiorno per il grave e volgare gesto compiuto davanti al suo studio di Milano. Quanto avvenuto dimostra, ancora una volta, la scelta di sottrarsi al confronto sui contenuti, preferendo la provocazione e l'atto eclatante.