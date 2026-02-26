Ludovica e Marco i due concorrenti che si sono sfidati ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, mercoledì 25 febbraio. A spuntarla, alla fine, è stata Ludovica, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. La concorrente, impiegata e originaria di Roma, ce l'ha fatta dopo quattro tentativi. "Proviamo a fare un debutto con fuochi d'artificio", le ha augurato il conduttore. Le parole da collegare erano fatto, amare, stato, strada e minore. Mentre il montepremi in palio, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 100mila euro. La concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Famiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "poteva farlo": Ludovica travolta

Leggi anche: Milan, Maignan provoca l'arbitro: "Poteva anche farlo", esplode il caso

“Non poteva farlo”: il gol geniale di Shevchenko che sorprese Buffon in Milan-Juventus 2001Ci sono ricordi che non hanno bisogno di essere introdotti, perché parlano da soli.

Discussioni sull' argomento Chi è Guido Gagliardi, super campione de L'Eredità? Vinti oltre 300.000 euro/ Protagonista per 40; D'Aversa: Il Toro non merita di stare in questa situazione. Non si poteva rifiutare; MN - l'ex arbitro Carmagnini sull'OFR di Piccinini: Aveva piena visione di tutto, nessuno poteva...

Chi è Guido Gagliardi, super campione de L’Eredità? Vinti oltre 300.000 euro/ Protagonista per 40 puntate!Chi è Guido Gagliardi, super campione de L'Eredità? Nel 2019 era riuscito a rimanere per ben 40 puntate, andando alla ghigliottina 26 volte ... ilsussidiario.net

Una serata che più romana non si poteva immaginare. Nella puntata speciale in prima serata de L'Eredità — la cosiddetta Sfida tra giganti — tra gli ospiti seduti sul divano del programma di Rai 1 ci sono Carlo Verdone e Francesco Totti. Due simboli della rom - facebook.com facebook