Milan Maignan provoca l' arbitro | Poteva anche farlo esplode il caso

Dopo il match Roma-Milan, Mike Maignan ha espresso il suo punto di vista sul rigore assegnato, commentando con tono critico e ironico la decisione arbitrale. Il portiere rossonero ha sottolineato come il contatto con il braccio di Bartesaghi fosse inevitabile, evidenziando le proprie perplessità sulla valutazione dell’arbitro. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni e riaperto il dibattito sulle decisioni in campo durante l’incontro.

Mike Maignan non ha nascosto il proprio disappunto al termine di Roma-Milan. Il portiere rossonero ha commentato con una punta di ironia il rigore fischiato da Colombo per il tocco di Bartesaghi con il braccio largo sulla sponda di Celik: “Che cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano”. Poi, con sarcasmo, ha aggiunto: “L’arbitro poteva anche fischiare il secondo su Pulisic ”. La differenza tra le due situazioni, però, è netta: Bartesaghi aveva il braccio largo, fuori dalla sagoma naturale del corpo, mentre Pulisic lo teneva lungo, ordinato lungo la linea del corpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, Maignan provoca l'arbitro: "Poteva anche farlo", esplode il caso Milan-Genoa, chiarito il caso Maignan: nessun insulto all’arbitroNella partita tra Milan e Genoa, è stato chiarito un episodio riguardante Mike Maignan. Leggi anche: “Deve farlo”. Landini contro Sinner, esplode il caso. Parole pesantissime La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Fiducia e ossessione per la perfezione: chi è Claudio Filippi, il vero segreto del capitano del Milan Mike Maignan; ?Roma-Milan 0-0 | Dominio Gasp, SUPER Maignan ? Allegri vs Leao; Paulo Dybala pericolo numero del Milan: i numeri della Joya contro i Rossoneri sono impressionanti; Milan, Maignan: Cosa doveva fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Celik gliel’ha tirata addosso. Roma-Milan, rigore giusto per il braccio di Bartesaghi? La sentenza della moviola - Maignan: Deve tagliarselo?L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic, chiude in modo sarsastico il portiere del Milan riferendosi all'episodio successivo che ha scatenato alcune proteste della Roma ... affaritaliani.it Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: spinge l'arbitro Colombo. In tv: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?. Le prodezze, la sceneggiata prima del tiro e la spinta all'arbitro Colombo. sport.virgilio.it Mike Maignan a DAZN dopo Roma-Milan «Volevamo i tre punti. Abbiamo avuto la chance per chiuderla e non l’abbiamo sfruttata: resta il rammarico». «Sul rigore Cosa deve fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio La palla è vicina e Celik calcia sulla su facebook Voti #RomaMilan Milan Maignan 7.5; Tomori 5.5 Gabbia 6 De Winter 7; Saelemaekers 6.5 Ricci 5.5 Modric 6.5 Rabiot 6 Bartesaghi 5; Leao 5.5 Nkunku 5.5 Subs Athekame 6 Pulisic 5.5 Fuellkrug 6 Loftus-Cheek sv Arb. Colombo 7: quasi inappuntabile x.com

